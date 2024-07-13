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Кыргызстан предложил крупным банкам РФ открыть филиалы в республике

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- Светлана Лаптева
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Кыргызстан предлагает крупнейшим банкам России открыть свои филиалы на территории республики. Об этом заявил в Красноярске на 11-м заседании двусторонней межправительственной комиссии по сотрудничеству ее сопредседатель, глава киргизского кабинета министров Акылбек Жапаров.

"С учетом стремления сторон по модернизации финансовой сферы и повышения доли расчетов в национальных валютах считаем важным участие крупнейших государственных банков России, таких как Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, на финансовом рынке Кыргызстана. В частности, предлагаем открыть филиалы этих банков в республике", - сказал он.

Как считает премьер, открытие представительств российских банков в Киргизии может "значительно повлиять на интеграционные экономические взаимосвязи" между двумя странами, а также будет способствовать "использованию финансовых инструментов в национальных валютах".

Кыргызские банки, отметил Жапаров, уже готовы к такому сотрудничеству и будут развивать соответствующие "цифровые сервисы" на территории республики.

Источник: ТАСС


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