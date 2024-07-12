Эвакуированы автомобили в Бишкеке, простоявшие на стоянках до 5 лет. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в связи с увеличением количества обращений от горожан по поводу брошенных автомобилей на дорогах, во дворах, на парковочных местах и около станций технического обслуживания (СТО) на территории Первомайского района проведен рейд по эвакуации транспортных средств.

Рейд осуществлялся сотрудниками акимиата, УПСМ и УВД района, а также Муниципальной инспекции и МТУ №15.

В ходе мероприятия эвакуированы 9 автомобилей, припаркованные на муниципальных стоянках от 1 месяца до 5 лет.

Все расходы на услуги эвакуатора и стоянки будут возложены на владельцев брошенных транспортных средств.

Особое внимание уделено улице Волкова, на участке от П. Лумумбы до Садыгалива.

Отметим что, сотрудники МТУ №15 ранее провели разъяснительные работы с владельцами СТО и хозяевами брошенных машин, а также раздали и прикрепили уведомления на автомобили, оставленные в неположенных местах.

Мэрия города Бишкек призывает всех автовладельцев внимательно относиться к правилам парковки и следить за своими транспортными средствами. Это не только вопрос удобства и порядка, но и вопрос безопасности.