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В Бишкеке задержан подозреваемый в похищении человека и грабеже

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В Бишкеке задержан подозреваемый в похищении человека и в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 7 августа в милицию обратился гражданин Т.Д. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 4 августа 2023 года применив физическую силу, против воли посадили на автомашину марки "Хонда Фит". После чего увезли в неизвестное направление и нанесли телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 165 ( похищение человека) УК КР.

При проведении следственных оперативно- розыскных мероприятий был задержан, ранее судимый за покушение на убийство, подозреваемый С.Б. 2000 года рождения, который был водворен в ИВС.

В настоящее время сотрудниками столичной милиции установлена его причастность в совершении грабежа. Также, проводятся все необходимые мероприятия по установлению его причастности в совершении других фактов преступлений.

Милиция просит граждан пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией сообщить по следующим номерам: 0(706) 102-102 или на короткий номер 102.


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URL: https://www.vb.kg/438277
Теги:
грабеж, задержание, Ленинский район, похищение, Бишкек
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