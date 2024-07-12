Охотничьи угодья, аффилированные с ОПГ, возвращены государству

В ходе оперативных мероприятий, направленных на борьбу с организованной преступностью и выявление скрытых активов ликвидированного Камчы Кольбаева, было установлено, что директор ОсОО "Натур Энерджи" А.у.А. поддерживал тесные взаимоотношения с приближенным Кольбаева - Р.Т.К. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, указанной компании принадлежали охотничьи угодья, расположенные в Айтматовском и Таласском районах Таласской области, общая площадь которых составила 423 тыс. 966 га. При этом, общая площадь Таласской области составляет 1 млн 140 тыс. га. т.е. 1/3 часть области.

По результатам проведенных мероприятий охотугодья переданы на баланс Таласского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР и биоресурсы угодий оценены в 4 млн 465 тысяч 550 сомов.