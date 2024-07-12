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Задержан член Хизбут-Тахрир, скрывавшийся 20 лет в Ошской области

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В ходе проводимых мероприятий по противодействию религиозно-экстремистским и международно-террористическим организациям, на территории Кара-Суйского района Ошской области был задержан иностранный гражданин К.Ш.Н. 1973 г.р., который являлся активным членом РЭО "Хизбут-Тахрир", и с 2002 года разыскивался правоохранительными органами соседних стран за причастность к РЭО "Хизбут-Тахрир". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что задержанный на протяжении 20 лет скрывался на территории Кара-Суйского района, поддерживал контакты с отдельными активными членами РЭО "Хизбут-Тахрир".

В ходе проведенных разъяснительно-профилактических мероприятий К.Ш.Н. полностью осознал пагубность радикально-экстремисткой идеологии и отрекся от дальнейшего членства указанной запрещенной религиозной организации.

Также, официально призвал граждан не поддаваться незаконным призывам членов запрещенных организаций.


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URL: https://www.vb.kg/438280
Теги:
ГКНБ, Хизб ут-Тахрир, задержание, Ошская область
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