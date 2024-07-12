MEGA - официальный спонсор трансляции Олимпийских игр в Париже!

Отличная новость для любителей спорта - кыргызстанские зрители смогут насладиться главным спортивным событием четырехлетия вместе с многомиллионной мировой телеаудиторией! Государственный оператор сотовой связи MEGA стал официальным спонсором трансляции 33-е летних Олимпийских игр в Париже на телеканалах "НТРК" и "НТРК Спорт".

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в столице Франции. 16 атлетов из Кыргызстана будут представлять нашу страну в таких видах спорта как борьба, дзюдо, плавание, легкая атлетика и бокс.

"Олимпиада – это главное спортивное событие в мире, за которым следят миллионы людей по всему миру, в том числе и жители нашей республики. Мы рады, что кыргызстанские зрители смогут наблюдать за выступлениями наших спортсменов и видеть их блестящие выступления. Это большая честь и радость для всех нас", - отметили в компании.

MEGA регулярно поддерживает крупные турниры, чемпионаты, матчи и трансляции зрелищных международных спортивных событий, так как одним из главных приоритетов компании является поддержка и популяризация спорта в Кыргызстане.

Олимпийские игры – это время собраться вместе и поддержать наших героев - спортсменов, которые будут представлять нашу страну на этой грандиозной спортивной арене.

Смотрите трансляцию Олимпиады, будьте с нашими спортсменами на каждом этапе.

Болеем за наших вместе с MEGA!