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Незаконно приватизированный автовокзал Балыкчы возвращен государству

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В ходе проверки, проведенной прокуратурой города Балыкчы, установлено, что автовокзал города Балыкчы был незаконно передан в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, прокуратурой города в суд внесено исковое заявление об отмене правоустанавливающих документов частных лиц, которые по итогам судебного рассмотрения были признаны недействительными.

На основании чего, в мэрию города внесен акт прокурорского реагирования, и в результате Балыкчинский автовокзал общей площадью 1,67 га, рыночной стоимостью 85 млн 501 тыс. сомов, возвращен государству


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URL: https://www.vb.kg/438283
Теги:
Генеральная прокуратура, Иссык-Кульская область
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