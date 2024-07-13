В КР впервые государственные сельхозпредприятия выходят с большой прибылью

Впервые государственные предприятия в сельском хозяйстве выходят с большой прибылью, сообщили в Минсельхозе.

По данным ведомства, до конца 2023-года под управлением Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности находился в общей сложности 29 государственных предприятий.

Однако в конце 2023 года было принято решение объединить их в целях повышения эффективности. Так как раньше государственные предприятия Министерства не были прибыльными и работали в убыток.

В результате объединения государственных предприятий впервые в этом году завершат свою деятельность с доходом 29 млн 480 тыс. сомов.

- Государственное предприятие "Кыргызрыбхоз", в 2024 году предприятие ожидает доходы от производственной деятельности по выращиванию рыбопосадочного материала и товарной рыбы в сумме 842.4 тыс. сом., что на 40% больше, чем в 2023 году.

-Государственное предприятие "Кыргызская сортоиспытательная станция" играет ключевую роль в сельском хозяйстве, предоставляя фермерам доступ к последним достижениям отечественной и зарубежной селекции. В 2024 году на сортоиспытательных участках предприятия проводится 1264 сортоопытов.

В 2024 году предприятие планирует увеличить прибыль до 4 млн сомов, что на 190% больше по сравнению с прибылью прошлого года.

- ГП "Кыргызгосплемзавод" по итогам 2023 года не показали прибыли. А к концу 2024 года планируется прибыль в размере 24 644,0 тыс. сом по плану развития ГП.

Таким образом, усилие и реформаторские решения руководства Министерства приносит свои плоды. Так как впервые государственные предприятия Министерства начали получать прибыль от своей деятельности.

Источник: Кабар