На Дональда Трампа напали во время выступления перед избирателями

На митинге Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. Он покинул сцену с окровавленным лицом, стрелявший и один из зрителей убиты, сообщают мировые СМИ.

Звуки стрельбы раздались во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он прервал речь и покинул площадку. Стрелявший убит, погиб также как минимум один участник митинга, сообщил окружной прокурор.

Сразу же после начала стрельбы Трамп пригнулся к трибуне, к нему подбежали телохранители и увели его. Перед уходом политик помахал рукой, сжатой в кулак.

На видеокадрах видно, что у Трампа окровавлено правое ухо.

Кандидат в президенты от республиканской партии обращался к своим сторонникам в Батлере, штат Пенсильвания - решающем колеблющемся штате на предстоящих ноябрьских выборах.

За спиной Трампа были его сторонники с плакатами. Когда раздались выстрелы, они тоже пригнулись.

Судя по кадрам трансляции, выстрелы раздались, когда Трамп рассказывал о числе нелегальных мигрантов в США.

Представитель Трампа Стивен Чанг заявил, что бывший президент находится в больнице, где его состояние оценивают врачи. "Президент Трамп благодарит сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб за быструю реакцию во время этого вопиющего события. С ним все в порядке, он на осмотре в местной больнице".

Источник: Кабар