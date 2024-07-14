Рынок труда UI/UX-дизайна: актуальные тренды, перспективы и где обучаться

Рынок труда в сфере UI/UX-дизайна развивается стремительно. Спрос на квалифицированных специалистов растет, поскольку компании все больше осознают важность пользовательского опыта для успешного ведения бизнеса. Если вы решили стать UX/UI-дизайнером, важно выбрать правильный курс ux ui дизайна онлайн. В 2024 году на рынке представлено множество вариантов, и на сайте tutortop выделены лучшие из них. Рассмотрим более подробно некоторые курсы и их особенности.

Рentaschool

Курс охватывает основы UX-дизайна, пользовательские исследования, создание прототипов и тестирование. В программе предусмотрены практические задания и работа над реальными проектами. Студенты учатся использовать инструменты, такие как Figma и Adobe XD. Курс включает поддержку менторов и помогает в создании портфолио для трудоустройства.

Contented

Курс "UX/UI-дизайнер с нуля до PRO" от Contented предназначен для начинающих дизайнеров и тех, кто хочет углубить свои навыки в UX/UI. Программа включает обучение основам дизайна, использование более 30 инструментов, таких как Midjourney и Adobe Firefly, и работу с нейросетями. Ученики получают практический опыт, создавая проекты для Ozon и REDKEDS. Курс проводят эксперты с опытом работы в крупных компаниях, таких как Яндекс и VK, что гарантирует высокое качество обучения и поддержку в трудоустройстве

Bang Bang Education

Курс длится 15 месяцев и рассчитан на тех, кто хочет научиться проектировать удобные интерфейсы для сайтов и мобильных приложений. Программа охватывает все аспекты UX/UI-дизайна: основы профессии, принципы Human-Centered Design, адаптивный дизайн, UX-исследования и прототипирование. Обучение проходит под руководством ведущих дизайнеров из крупных компаний, таких как "Яндекс", Авито, "Сбер". Выпускники получают портфолио из 6 проектов и помощь в трудоустройстве, с возможностью зарабатывать от 70 000 рублей на уровне Junior.

ProductStar

Курс "Профессия UX/UI дизайнер" включает обучение основам веб-дизайна, работе с инструментами Figma и Tilda, созданию дизайн-систем, разработке интерфейсов для веб и мобильных приложений, а также дизайну мышления и продвинутому UX. Программа предусматривает практику на реальных кейсах, помощь с портфолио и трудоустройством, а также возможность обучения с персональным ментором на различных тарифах, включая поддержку до окончания испытательного срока

Яндекс Практикум

Курс "Дизайнер интерфейсов" предлагает обучение длительностью 9 месяцев, ориентированное на начинающих дизайнеров, желающих освоить UX/UI дизайн с нуля. Курс включает в себя теоретические занятия, групповые проекты и воркшопы, а также практическую работу с такими инструментами, как Figma и Adobe Photoshop. Обучение построено по принципу спринтов, которые помогают студентам привыкнуть к реальным условиям работы в IT-индустрии. По завершении курса, студенты получат диплом и помощь в трудоустройстве

Спрос на UI/UX-дизайнеров

В последнее время наблюдается значительный рост спроса на специалистов в области UI/UX-дизайна. Это связано с несколькими ключевыми факторами:

Цифровая трансформация. Компании все больше инвестируют в цифровые продукты и услуги, стремясь улучшить взаимодействие с клиентами. Увеличение числа стартапов. Стартапы требуют квалифицированных специалистов для создания интуитивно понятных и привлекательных пользовательских интерфейсов. Усиление конкуренции. В условиях высокой конкуренции компании стремятся выделиться за счет качественного дизайна и удобства использования своих продуктов.

Зарплаты и условия труда

На текущий момент зарплаты UI/UX-дизайнеров в России варьируются в зависимости от опыта и региона. В Москве и Санкт-Петербурге начальные зарплаты часто составляют от 80 000 до 120 000 рублей в месяц. С опытом и специализацией доходы могут значительно возрастать, достигая от 150 000 до 250 000 рублей в месяц для опытных специалистов и руководителей проектов. В регионах заработные платы обычно ниже, но с учетом роста удаленной работы и специализации компаний в малых и средних городах - это тоже может меняться.

Советы по Выбору Курса

Продолжительность и формат обучения: Выбирайте курс, который соответствует вашему графику и стилю обучения. Стоимость: Учитывайте бюджет и возможность рассрочки. Программа и инструменты: Проверьте, какие темы и инструменты охватываются в курсе. Отзывы и рейтинг: Изучите отзывы предыдущих студентов и рейтинги курсов. Поддержка и трудоустройство: Узнайте о наличии менторов, сообществ и возможности трудоустройства.

Выбор правильного курса по UX/UI-дизайну - важный шаг на пути к успешной карьере. Изучите предложения, представленные на tutortop, и выберите тот, который наилучшим образом соответствует вашим целям и ожиданиям. Кроме того, tutortop предлагает дополнительную скидку в размере 10 000 рублей на обучение, которая суммируется с другими акционными предложениями школы. Удачи в обучении и карьерном росте!