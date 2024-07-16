В Бишкеке активизируют работу по газификации жилмассивов

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Азис Сапаралиев в целях реализации мер по борьбе с загрязнением воздуха поручил соответствующим государственным органам активизировать работу по газификации жилмассивов. Напоминаем что, Министерство природных ресурсов, экологии и технического контроля КР и Кабинет Министров КР утвердили проект "2" по газификации города Бишкек и Чуйской области и призываем граждан активно принять в проекте по газификации.

В настоящее время газифицировано 52 новостройки города Бишкек и Чуйской области. В рамках проекта генеральной газификации проложено 1,250 км распределительных газопроводов, газифицировано 53 тыс. домохозяйств. Проект будет реализовывается через "РСК Банк" и "Айл Банк". Облегченное финансирование газификации предоставляется населению по годовой

процентной ставке 8%, независимо от площади жилого помещения, сумма кредита – до 150 000 сомов.

Преимущества газификации частного дома: значительная экономия денежных средств на отоплении; бесперебойная подача (газ отключают гораздо реже, чем электричество); минимальные вредные выбросы в окружающую среду.