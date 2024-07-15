Единство в многообразии: ученые Евразии на конференции в Чебоксарах

Научно-практическая конференция "Славяно-тюркский мир: история и современность", состоявшаяся в Чебоксарах, объединила ученых из Казахстана, России, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Цель мероприятия - популяризация историко-культурного наследия и укрепление добрососедских отношений между странами Евразии

Конференция "Славяно-тюркский мир: история и современность" включала в себя несколько секций:

Исторические корни взаимодействия: обсуждение происхождения и развития славянских и тюркских народов. Культурное наследие: исследования по взаимовлиянию культурных традиций, литературы, искусства и фольклора. Современные вызовы и перспективы: анализ текущих отношений и прогнозы на будущее.

Выступление профессора Альбины Жанбосиновой

Выступая на конференции профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Альбина Советовна Жанбосинова, раскрыла тему единства и взаимосвязи славянских и тюркских народов. Она подчеркнула, что концепция славяно-тюркского мира заложена в истории этих народов и имеет глубокие корни.

Профессор Жанбосинова считает, что единство славянских и тюркских народов является закономерным процессом, заложенным предками. Культурные и исторические элементы, такие как язык, обычаи и традиции, переплетаются, создавая прочную основу для взаимодействия.

Альбина Советовна уделила особое внимание Школе молодых тюркологов и алтаистов НОЦ "Большой Алтай". Школа играет ключевую роль в формировании нового поколения исследователей, которые будут продолжать работу по изучению и популяризации тюркского и славянского наследия.

Школа молодых тюркологов и алтаистов НОЦ "Большой Алтай"

Школа предоставляет молодым ученым уникальные возможности для обучения и исследования, обмена опытом с коллегами из других стран и получения навыков для самостоятельных исследований. Пробуждает интерес к прошлому и заставляет задуматься о будущем. Молодые исследователи открывают для себя новые аргументы и мотивы для продолжения исследований, способствуя рождению новых идей.

Завершая выступление, профессор Альбина Жанбосинова призвала к активному сотрудничеству и обмену знаниями, что станет залогом укрепления добрососедских отношений и развития гуманитарных наук.

Конференция "Славяно-тюркский мир: история и современность" показала важность единства и взаимосвязи славянских и тюркских народов. Школа молодых тюркологов и алтаистов НОЦ "Большой Алтай" играет ключевую роль в подготовке нового поколения исследователей. Конференция стала важным шагом на пути к этому единству, открывая новые перспективы для научного и культурного взаимодействия.