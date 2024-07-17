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В ГКНБ пояснили, в чем обвиняется шурин Камчыбека Ташиева

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- Бакыт Басарбек
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В ГКНБ пояснили, по какой причине задержан близкий родственник председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

"В последнее время участились случаи совершения различных противоправных действий со стороны отдельных граждан, которые прикрываются знакомством и родственными отношениями с высокопоставленными чиновниками.

Однако благодаря решительности и политической воле высшего руководства страны, перед спецслужбами и правоохранительными органами поставлена задача искоренить подобные проявления и создать почву для изменения сознания граждан о неотвратимости наказания за совершение преступлений, невзирая на родство и близкие отношения с власть имущими.

Примером тому являются освещение в средствах массовой информации фактов задержания и привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.

В данном контексте ГКНБ считает необходимым довести до общественности информацию о задержании близкого родственника главы ГКНБ генерал-лейтенанта Ташиева Камчыбека Кыдыршаевича – шурина А.Т.О. по факту мошенничества в особо крупном размере.

Следствием было установлено, что А.Т.О., вступив в сговор с гражданином Турции А.С., путем обмана и злоупотребления доверием завладел крупной суммой денежных средств у одного из местных предпринимателей, который обратился в ГКНБ с соответствующим заявлением.

Невзирая на наличие близких родственных отношений, председателем ГКНБ Ташиевым. было дано поручение провести объективное расследование и дать юридическую оценку действиям всех виновных лиц.

В рамках следствия А.Т.О. и А.С. были задержаны и заключены под стражу на основании решения Первомайского районного суда г. Бишкек, ведется следствие, в рамках которого принимаются меры по возмещению ущерба потерпевшей стороне.

ГКНБ предупреждает, что подобные факты будут пресекаться, а виновные понесут наказание по всей строгости закона. ГКНБ призывает граждан сообщать спецслужбам соответствующую информацию для принятия необходимых мер в рамках действующего законодательства".


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URL: https://www.vb.kg/438393
Теги:
ГКНБ, задержание, семья, Камчыбек Ташиев
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