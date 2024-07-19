Эксперты обменялись опытом по реинтеграции репатриантов из Сирии и Ирака

В Бишкеке Государственной комиссией по делам религий Кыргызской Республики и Центром исследования религиозной ситуации при поддержке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была проведена официальная встреча ключевых партнеров принявших участие в реабилитации и реинтеграции в общество граждан Кыргызстана, возвращенных из конфликтных зон, по теме "Обмен мнениями и опытом по реинтеграции репатриантов из Сирийской Арабской и Иракской Республик в местное общество".

Встреча состоялась с участием соответствующих государственных органов, экспертов и ключевых партнеров.

В качестве основной цели встречи были рассмотрены вопросы по реабилитации и ресоциализации граждан Кыргызской Республики, возвращенных с конфликтных территорий, совместно с государственными органами, ведущими эту работу, по принятию соответствующих решений, выработке верных направлений для эффективного взаимодействия, а также вручены благодарственные письма.