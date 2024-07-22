Кримавторитета "Бахти Ташкентского" приговорили к 20 годам лишения свободы

Суд в Ташкенте вынес приговор в отношении криминального авторитета Бахтиёра Кудратуллаева, более известного как "Бахти Ташкентский". Ему назначили 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает Kun.uz.

Всего Кудратуллаева признали виновным по 11 статьям Уголовного кодекса:

Статья 104, часть 3, пункт "г" (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное членом организованной группы или в интересах этой группы / наказание: лишение свободы от 8 до 10 лет);

Статья 109, часть 2 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное ухудшение здоровья или кратковременную утрату общей трудоспособности / наказание: штраф в размере от 25 до 50 базовых расчетных величин (БРВ) или исправительные работы до 2 лет, или ограничение свободы до 1 года, или лишение свободы до 1 года);

Статья 138, часть 1 (насильственное лишение свободы / наказание: штраф до 50 БРВ или обязательные общественные работы до 360 часов, или исправительные работы до 3 лет, или ограничение свободы от 1 до 3 лет, или лишение свободы до 3 лет);

Статья 165, часть 3, пункты "а", "в" (вымогательство / наказание: лишение свободы от 10 до 15 лет);

Статья 168, часть 4, пункты "а" и "в" (мошенничество / наказание: штраф в размере от 400 до 600 БРВ или лишение свободы от 8 до 10 лет);

Статья 228, часть 2, пункты "а", "б" (изготовление, подделка, продажа или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков / наказание: исправительные работы от 2 до 3 лет, или ограничение свободы от 3 до 5 лет, или лишение свободы от 3 до 5 лет);

Статья 228, часть 3 (использование поддельного документа, заведомо зная о его поддельности / наказание: штраф в размере от 25 до 50 БРВ или обязательные общественные работы до 300 часов, или исправительные работы до 2 лет, или ограничение свободы до 2 лет, или лишение свободы до 2 лет);

Статья 242, часть 1 (организация преступного сообщества, то есть создание или руководство преступным сообществом или его подразделениями, а также деятельность, направленная на обеспечение их существования и функционирования / наказание: лишение свободы от 15 до 20 лет);

Статья 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности / наказание: лишение свободы от 5 до 10 лет);

Статья 276, часть 2, пункты "а" и "б" (незаконное изготовление, хранение, приобретение, перевозка или пересылка наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта / наказание: ограничение свободы от 3 до 5 лет, или лишение свободы от 3 до 5 лет);

Статья 277, часть 2, пункты "б" и "в" (хулиганство / наказание: обязательные общественные работы от 300 до 360 часов, или ограничение свободы от 1 до 3 лет, или лишение свободы до 3 лет).