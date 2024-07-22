Эксперт: Железная дорога принесет пользу и странам, и предпринимателям

Какое значение будет иметь железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан для всего региона и стран вдоль маршрута? На этот вопрос нашего издания ответил Шерадил Бактыгулов, директор Института мировой политики.

- ЖК КР ратифицировал соглашение между правительствами Китая, Кыргызстана и Узбекистана о строительстве железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, подписанное в Пекине 6 июня 2024 года. Этот проект обсуждался более 25 лет.

Как известно международный транспортный коридор будет проходить по маршруту Кашгар - Торугарт - Макмал - Джалал-Абад – Андижан. Длина железной дороги составит около 486 км, из которых около 312 км будут проходить по территории Кыргызстана. Планируется строительство 18 железнодорожных станций, 81 моста и бурение 41 тоннеля протяженностью более 120 км. Строительство планируется начать этой осенью и завершить через шесть лет. Предполагается, что по железной дороге будут ежегодно перевозить порядка 15 млн тонн грузов и около 300 тысяч пассажиров.

Для реализации проекта создается совместная проектная компания, для обеспечения деятельности которой доли в уставном капитале будут распределяться следующим образом: Китай - 51, Кыргызстан и Узбекистан - по 24,5. По информации "Кыргыз Темир Жолу", общая стоимость проекта оценивается в 4,7 млрд долларов, половину от этой суммы - 2 млрд 350 млн долларов - китайская сторона выделит в виде кредита СПК. Расходы на другую половину будут распределены между тремя странами. Доля Кыргызстана составит около 700 миллионов долларов.

Говоря о значении данной железной дороги, следует напомнить о существующих транспортных коридорах. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет частью этих коридоров, что значительно ускорит время доставки грузов и товаров потребителям в Азии и Европе.

Так еще в 1997 году Кыргызстан поддержал инициативу Азиатского банка развития "Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества по транспорту и содействию торговле (ЦАРЭС)". Программа ЦАРЭС объединяет 11 стран: Афганистан, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Ее работу поддерживают шесть крупных финансовых институтов, включая Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и АБР.

В 2019 году страны-участницы ЦАРЭС одобрили новую транспортную стратегию региона до 2030 года. Документ посвящен улучшению логистической инфраструктуры, сокращению смертности на дорогах через обновление стандартов их проектирования, финансовой устойчивости национальных железных дорог и либерализации авиационных рынков в регионе. В целом, с 2001 года ЦАРЭС профинансировала более 200 региональных проектов на сумму 37 млрд. долларов в сфере транспорта, энергетики и торговли. В плане действий основной упор делается на развитие шести коридоров ЦАРЭС, что будет содействовать развитию транспорта и торговли в регионе ЦАРЭС и обеспечит важное сообщение с мировыми, стремительно растущими рынками вокруг региона ЦАРЭС.

К этим коридорам относятся: Европа - Восточная Азия; Средиземноморье - Восточная Азия; Российская Федерация - Ближний Восток и Южная Азия; Российская Федерация - Восточная Азия; Восточная Азия - Ближний Восток и Южная Азия; Европа - Ближний Восток и Южная Азия. Кроме того, основную часть транзитного потока в ЕАЭС обеспечивают транзитные коридоры Китай – Россия – Европа, Китай – Казахстан – Россия – Европа, Китай - Казахстан - страны Ближнего Востока/ Европа, Балтика - Ближний Восток. В числе основных сложившихся транспортных коридоров выделяют: Западная Европа - Западный Китай; Северный морской путь; Транссиб; Трансазиатская железнодорожная магистраль; Север - Юг; Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Как видим, железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет частью существующих транспортных коридоров и тем самым принесет пользу всем странам и предпринимателям, пользующимся этими коридорами.

Существующая жесткая международная конкуренция является еще одной особенностью транзита грузов через железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Обычно при выборе морских перевозок в их пользу играет невысокая стоимость в сравнении с железнодорожной перевозкой. К преимуществам существующего сухопутного транзита через страны ЕАЭС относятся сроки доставки, более короткое расстояние и стабильность перевозок. Основной фактор, который будет влиять на конкурентоспособность нового транспортного коридора, заключается в тарифной политике. При этом следует отметить, что издержки доступа к морским портам способны сводить к нулю преимущество морских перевозок в низких тарифах, поскольку определяющим фактором при сопоставлении сухопутных и морских трасс в любом случае являются конечные затраты на доставку груза.

Объем грузов через имеющиеся пункты пропуска и коридору ежегодно увеличивается, и новая железная дорога в некоторой степени разгрузит существующие коридоры. В пользу железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан играет и сосредоточение основных промышленно – индустриальных производств в северо-западных и центральных провинциях Китая. То есть, транспортировка производимой продукции до морских портов, располагающихся в Китае преимущественно в восточных районах, требует дополнительных временных затрат, составляющих срок до 16 дней, и денежных затрат. Наряду с существующей перегруженностью железнодорожной и портовой инфраструктуры на Востоке Китая, это создает предпосылки для переориентации грузопотоков на перевозки через новую железную дорогу.

Таким образом, железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан решает задачу обеспечения роста транзитного контейнеропотока и раскрытия транзитного потенциала стран Центральной Азии. По мере формирования нового маршрута, повышения его конкурентоспособности, привлечения новых грузоотправителей в лице крупных производственных компаний, увеличения объемов транзитных перевозок снизится стоимость самой перевозки. Таким образом, учитывая перегруженность нынешних морских и сухопутных коридоров, альтернатива в виде железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан жизнеспособна и будет способствовать значительному высвобождению провозных способностей (несколько миллионов ТЕU) на многих соединениях между Европой и Азией.

- Какое значение имеет железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан для Кыргызстана?

- Источников поступления доходов в бюджет страны должно быть много. Ожидается, что за счет эксплуатации железной дороги госказна будет пополняться от 100 млн. долл. США до 200 млн. ежегодно. Конечно, одна железная дорога не решит все финансовые проблемы страны, но она обеспечит немалый стабильный доход, и в совокупности с другими источниками доходов будет способствовать повышению доходной части бюджета.

Кроме того, новая ветка даст толчок дальнейшему развитию транспортной системы страны, а также позволит создать новые рабочие места и станет серьезным стимулом для обеспечения роста экономики страны.

Источник: silunews.kg