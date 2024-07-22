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Прокуратура: На берегу реки Ак-Буура незаконно построены мосты и магазины

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- Бакыт Басарбек
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В ходе проверки, проведенной прокуратурой города Ош, установлено, что на улицах Кара-Суйской и Базарной в водоохранной зоне реки Ак-Буура без каких-либо разрешительных архитектурных документов самовольно построены 10 пешеходных мостов и другие торговые точки. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

По данным ведомства, должностные лица Управления государственного архитектурно-строительного контроля города Ош, Ошского регионального управления по градостроительству и архитектуре, Ошского межрегионального управления Службы по земельному и водному надзору при Министерстве сельского хозяйства КР, Ошского бассейнового управления водного хозяйства и Ошского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии, вследствие ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей, а также без принятия каких-либо мер по сносу и демонтажу незаконных сооружений, расположенных в водоохранной зоне реки Ак-Буура по улицам Кара-Сууйской и Базарной города Ош, способствовали строительству вышеуказанных незаконных сооружений с целью извлечения выгоды для себя или других лиц.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 337 УК (Злоупотребление должностным положением) и проводятся следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/438479
Теги:
Ош, прокуратура
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