Прокуратура: На берегу реки Ак-Буура незаконно построены мосты и магазины

В ходе проверки, проведенной прокуратурой города Ош, установлено, что на улицах Кара-Суйской и Базарной в водоохранной зоне реки Ак-Буура без каких-либо разрешительных архитектурных документов самовольно построены 10 пешеходных мостов и другие торговые точки. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

По данным ведомства, должностные лица Управления государственного архитектурно-строительного контроля города Ош, Ошского регионального управления по градостроительству и архитектуре, Ошского межрегионального управления Службы по земельному и водному надзору при Министерстве сельского хозяйства КР, Ошского бассейнового управления водного хозяйства и Ошского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии, вследствие ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей, а также без принятия каких-либо мер по сносу и демонтажу незаконных сооружений, расположенных в водоохранной зоне реки Ак-Буура по улицам Кара-Сууйской и Базарной города Ош, способствовали строительству вышеуказанных незаконных сооружений с целью извлечения выгоды для себя или других лиц.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 337 УК (Злоупотребление должностным положением) и проводятся следственные действия.