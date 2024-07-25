"Служба водных ресурсов адаптируется к стихийным бедствиям"

В Службе водных ресурсов реализуется проект с очень обнадеживающим названием: "Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям". В свете недавних катастрофических событий, связанных с разрушительными селями, важность адаптации водных ресурсов к подобным бедствиям переоценить невозможно.

Проект, по словам директора отдела реализации проектов СВР Нурлана Набиева, стартовал в конце 2019, рассчитан до 2026 года и финансируется Азиатским банком развития. Общий бюджет проектов АБР на сегодняшний день составляет примерно 160 млн долларов. Бюджет конкретно этого проекта – 43,6 млн. 38 млн – вклад АБР (чуть больше половины – кредит, остальное предоставлено на грантовой основе); 5 млн долларов выделило правительство Кыргызстана.

- Проект составлялся в 2017 году, - рассказывает Нурлан Набиев. – Тогда уже АБР знал, что ожидается изменение климата, что нужно проводить адаптационные мероприятия. В этом году природа наглядно показала нам, что значат изменение климата и связанные с ним стихийные бедствия. Паводки, сели, которые прошли на юге, - все это показало, что мы в свое время угадали и с названием проекта, и с его компонентами.

12 млн долларов запланировано потратить на строительство ирригационных сооружений в четырех зонах нашей республики. В частности – на реабилитацию и модернизацию межхозяйственного канала Кожо-Кайыр в Баткенской области, межхозяйственного канала Сапарбаева в Ошской области, межхозяйственного канала "Правая ветка" в Джалал-Абадской области, там же предусмотрены реабилитация и модернизация головного водозаборного сооружения Кара-Ункур-Сай. Еще один объект находится в Чуйском районе, это межхозяйственный канал Осмон.

Реабилитации подвергаются не только межхозяйственные, но и внутрихозяйственные каналы, которые относятся к ассоциациям водопользователей.

Всего в рамках проекта реабилитируется 87 километров межхозяйственных и 35,6 километра внутрихозяйственных каналов.

В чем особенность этого проекта? Нурлан Набиев объясняет:

- В отличие от других проектов мы подходим комплексно. С 1990 года межхозяйственная сеть отошла государству, а внутрихозяйственную разделили ассоциации водопользователей. С тех пор межхозяйственная сеть финансировалась только за счет республиканского бюджета, и на содержание ее в относительном порядке выделялись мизерные деньги. Многие каналы значительно разрушились, физически износились, и водопотери на них составляли чуть ли не 45 процентов (кое-где и 50 процентов). С помощью доноров мы основной упор сделали на реабилитацию этих больших межхозяйственных каналов, но не оставили без внимания и внутрихозяйственную сеть. Помогаем семнадцати пилотным ассоциациям водопользователей.

Что такое реабилитация и модернизация каналов? Если в советское время каналы только бетонировались, то теперь для повышения КПД они покрываются новыми, современными материалами, которые хорошо изолируют бетонное русло. Кроме того, проводится автоматизация каналов. Раньше шлюзы, затворы открывались и закрывались вручную, теперь это все будет происходить автоматически, через мобильную связь, из офиса. Диспетчер со своего рабочего места будет управлять системой водораспределения.

Местные фермеры через демонстрационные поля обучаются новым технологиям полива, им выдаются семена элитных сортов разных культур – от пшеницы до клевера и люцерны, различные сорта саженцев, минеральные удобрения, средства химзащиты.

В последнее время руководители районных управлений водного хозяйства не обучались новым методам управления и эксплуатации объектов. Происходит смена поколений: старые кадры уходят, приходят новые, которые тоже надо как-то заинтересовать, обучить – для них в рамках проекта тоже проводятся семинары и тренинги. Для них закуплено оборудование, которое разрабатывается и выпускается местными институтами.

- Таким образом мы и науку финансируем, - говорит Набиев. – Есть много "водных" приборов китайского производства. Они намного дешевле кыргызских, но мы намеренно от них отказались, чтобы была возможность в дальнейшем их ремонтировать и обслуживать, заодно поддерживая наших ученых.

Для райводхозов закуплены экскаваторы, самосвалы и прочая спецтехника и инструменты, а также служебные автомобили.

- К сожалению, - продолжает Нурлан Набиев, - внезапные сели размыли наши гидросооружения, разрушили селехранилища, грязевые потоки попали в каналы. Сейчас приходится их все чистить. Беда в том, что селехранилища раньше были, говорят, на балансе МЧС, но давно не очищались, в результате все накопленные за годы наносы начали переливаться и попадать в новые каналы, заиливая их.

Что нужно делать в будущем для предупреждения и предотвращения таких ситуаций? Нурлан Набиев говорит, что в рамках проекта для МЧС закуплена спецтехника на сумму 10 с лишним миллионов долларов. Правда, оказалось, что техники ничтожно мало – если разделить ее на все селеопасные регионы. Сейчас перед АБР ставится вопрос финансирования не только МЧС, но и водных хозяйств, чтобы у каждого райводхоза была своя техника и возможность самостоятельно бороться с последствиями разгула стихии.