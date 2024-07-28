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ФОМС начал серию тренингов по медицинскому страхованию и правам граждан

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Фонд ОМС начал серию тренингов с участием молодежи, женщин, депутатов местного кенеша, религиозных лидеров, сельских комитетов здоровья и кабинетов по укреплению здоровья.

Тренинги направлены на активное вовлечение населения, информирование о правах граждан и преимуществах медицинского страхования, а также на эффективное использование социальных сетей и мессенджеров для передачи информации, и оперативного реагирования.

Обучение уже прошло в Бишкеке, Чуйской, Нарынской и Иссык-Кульской областях, и в ближайшее время охватит все оставшиеся регионы страны. В ходе тренингов участники разделились на группы и разработали планы мероприятий для охвата незастрахованных граждан, уделяя особое внимание выявлению слабых мест в охвате медицинским страхованием и организации разъяснительных встреч.

Ключевым элементом программы стало создание WhatsApp-групп для координации и распространения информации через социальные сети и мессенджеры.

Поддержка территориальных управлений ФОМС усилит взаимодействие и ускорит решение возникающих вопросов, а также предоставит информационные материалы, такие как ролики, брошюры и буклеты. Такая координация способствует повышению осведомленности и удовлетворенности граждан медицинскими услугами, что в конечном итоге улучшает качество здравоохранения в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/438616
Теги:
ФОМС, Кыргызстан
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