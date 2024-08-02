"Кыргызпатент" в 2024 взыскал штрафов почти на 90 тысяч сомов

В ходе брифинга в инновационном центре Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при кабинете министров Кыргызской Республики по итогам работы за первое полугодие 2024 года были озвучены данные в сфере нарушений интеллектуальной собственности.

В первом полугодии 2024 года в "Кыргызпатент" поступило 19 заявлений о правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности, в том числе перешедшие с 2023 года. По результатам рассмотрения вынесено 10 постановлений о наложении взыскания в виде штрафа на общую сумму 89 500 сомов.

из них:

- 3 постановлении о наложении взыскании в виде штрафа в отношении юр. лица в размере 17 000 с.;

- 7 постановлений о наложении взыскании в виде штрафа в отношении физ. лиц в размере 5 500 с.

- 2 дела находится на рассмотрении комиссии;

- 2 заявлений находится на стадии рассмотрения (предварительная проверка);

- 1 направлен запрос для истребования дополнительных документов;

- 4 заявлении прекращены в связи с неустановлением фактов правонарушения.