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"Кыргызпатент" в 2024 взыскал штрафов почти на 90 тысяч сомов

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- Светлана Лаптева
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В ходе брифинга в инновационном центре Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций  при кабинете министров Кыргызской Республики по итогам работы за первое полугодие 2024 года были озвучены данные в сфере нарушений интеллектуальной собственности.

В первом полугодии 2024 года в "Кыргызпатент" поступило 19 заявлений о правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности, в том числе перешедшие с 2023 года. По результатам рассмотрения вынесено 10 постановлений о наложении взыскания в виде штрафа на общую сумму 89 500 сомов.

из них:

 - 3 постановлении о наложении взыскании в виде штрафа в отношении юр. лица в размере 17 000 с.;

 - 7 постановлений о наложении взыскании в виде штрафа в отношении физ. лиц в размере 5 500 с.

- 2 дела находится на рассмотрении комиссии;

- 2 заявлений находится на стадии рассмотрения (предварительная проверка);                                               

 - 1 направлен запрос для истребования дополнительных документов;

  - 4 заявлении прекращены в связи с неустановлением фактов правонарушения.


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URL: https://www.vb.kg/438650
Теги:
Кыргызпатент
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