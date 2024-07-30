Поезд протаранил легковушку на железнодорожном переезде в Кара-Балте

В Кара-Балте на пересечении улиц Кожомбердиева и Фрунзе на железнодорожном переезде произошло ДТП с участием тепловоза. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

ДТП произошло 29 июля примерно в 3:00 часов. За рулем Audi был 37-летний местный житель. Он выехал на переезд, несмотря на закрытый шлагбаум. Авто столкнулось с тепловозом, который шел в сторону Бишкека.

Водитель и пассажир Audi госпитализированы с различными травмами. Назначены экспертизы, правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.