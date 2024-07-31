Скутерной мафии власти не указ: На Иссык-Куле женщина упала с парашюта

Сегодня, 30 июля, на пляже пансионата "Золотые пески" в Бостери женщина сорвалась с парашюта. Соответствующее видео было опубликовано на странице black_list.kg в Instagram.

"Сегодня в Бостери на пляже "Золотые пески" с высоты из парашюта вывалилась женщина. Скорую вызывать "сотрудники" отказались и сказали, что вы паникуете, ничего страшного, а еще запрещали снимать, материли, а потом вообще подбежал парень, который управлял этим парашютом, выхватил телефон и побежал, завязалась потасовка. Но скорую и милицию так и не привлекли. Знакомая написала девочке, которая снимала, что бы она выложила в паблик информационный, но она сказала, что муж этой женщины попросил не давать огласки. Но я считаю, что об этом нужно говорить и придать огласке. Чтобы люди знали, какой бардак тут творится и не пользовались их услугами, потому что люди рискуют собственной жизнью", - написал очевидец.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что в санатории "Иссык-Куль Аврора" несмотря на запрет полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области по сей день используются парашюты. Читатели вновь прислали видео с этого пансионата, на кадрах которого мы видим, что руководство государственного санатория, судя по всему, не в состоянии выполнить указание главы области.