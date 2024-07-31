В Кыргызстане введена уголовная ответственность за вебкам-проституцию

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс , Кодекс о правонарушениях)". Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 26 июня 2024 года.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях)" (далее – Закон) принят в целях установления противоправности организации, содействия и занятия проституцией и развратом через интернет в прямом эфире (онлайн) с помощью специальной платформы (вебкам-студии) и установления ответственности за указанные деяния.

Так, указанный Закон предусматривает внесение следующих изменений:

1) внесение в Уголовный кодекс Кыргызской Республики (далее – Уголовный кодекс) изменения, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за организацию и содействие проституции и разврату через интернет сети (вебкам-студии);

2) внесение в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях дополнения, согласно которому устанавливается ответственность за занятие проституцией и за участие в прямом эфире (онлайн) через интернет в действиях порнографического характера.