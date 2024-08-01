Задержаны председатель и депутат Кара-Кульского городского кенеша за вымогательство взятки у бывшего владельца кафе "Капчыгай". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, депутат городского кенеша К.Б.Н. являясь председателем постоянной комиссии по бюджету, экономике и финансам горкенеша через посредника в лице председателя городского кенеша вымогал 500 тысяч сомов за принятие решения о включении в бюджет мэрии г.Кара-Куль на 2024 год покупки в муниципальную собственность строений и сооружений у бывшего владельца кафе "Капчыгай".

В ходе расследования уголовного дела вышеуказанные граждане были водворены в СИЗО ГКНБ.

Необходимо отметить, что депутат К.Б.Н. неоднократно поднимая на публичное обсуждение вопросы социально-бытового и социально-экономического характера, проводя мнимую борьбу за интересы граждан, вводя их в заблуждение, фактически занимался вымогательством взяток, искусственно создавая препятствия работе органам местного самоуправления, тем самым нанося ущерб общественным интересам.

В настоящий момент ведется следствие и устанавливаются иные преступные факты задержанных лиц.