Кримавторитет Салимбай за поддержку ОПГ Камчы Кольбаева объявлен в розыск

ГКНБ КР установлены факты финансирования деятельности ОПГ "вора в законе" Камчы Кольбаева со стороны криминального авторитета и неформального лидера членов ОПГ Узбекистана Абдувалиева Салима Киргизбаевича по прозвищу Салимбай Байбатча. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Напомним, в марте 2024 году Абдувалиев Салим в Узбекистане был осужден судебными органами за незаконное хранение огнестрельного оружия.

По данным пресс-службы ГКНБ, установлено, что Салим Абдувалиев систематически оказывал материальную помощь "вору в законе" Камчы Кольбаеву а также поддерживал его в становлении лидером криминального мира Кыргызстана.

При этом, Камчы Кольбаев и Салим Абдувалиев находились в близких отношениях, о чем свидетельствуют полученные сведения о неоднократных посещениях кыргызстанскоого кримавторитета торжеств и иных мероприятий, организованных Салимом Абдувалиевым на территории Узбекистана.

Таким образом, Салим Абдувалиев, преследуя свои корыстные цели по расширению сферы влияния на территории Кыргызской Республики и странах СНГ, на систематической основе финансировал противоправную деятельность Камчы Кольбаева и его группировки.

На основании собранных материалов в отношении Салима Абдулаева постановлением Октябрьского районного суда Бишкека заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск, в том числе и по линии НЦБ "Интерпола" для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении ГКНБ.