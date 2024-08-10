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Бакыт Торобаев в Кара-Кульдже решил вопрос по строительству канала

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Ошскую область встретился с местными жителями и выслушал их проблемы.

В рамках встречи местные жители сообщили, что строительство канала Жаны-Талаа и Ылай-Талаа в Кара-Кульджинском районе было приостановлено сначала в 2017 году, а затем в 2020 году по неизвестным причинам, и попросили решить данную проблему.

В итоге данный вопрос был решен на месте. По поручению Бакыта Торобаева была привлечена специальная техника, необходимая для строительства канала Жаны-Талаа, возобновлены строительные работы. На сегодняшний день полностью завершены работы по реконструкции насосной станции производительностью 0,8 м3/сек.

На сегодняшний день полностью завершены работы по реконструкции насосной станции емкостью 0,8 м3/сек, получающей воду из узкоколейки.


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URL: https://www.vb.kg/438835
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