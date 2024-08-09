Путин подписал закон о новом режиме высылки мигрантов

Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в России. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

Режим будут применять в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства для обеспечения их выезда или приобретения законных оснований для пребывания в России. Предусматривается ограничение отдельных прав и свобод, использование мер контроля в сфере миграции.

Так, граждане, находящиеся в режиме высылки, не смогут:

менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел; выезжать за пределы региона проживания; управлять транспортом; приобретать имущество; заключать брак; ставить недвижимость на кадастровый учет; открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции.

В последнем пункте в качестве исключения указаны внесение обязательных платежей, а также перевод денег на счет контролируемого лица и выдача ему наличных в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.

Закон уточняет, что контролируемое лицо не сможет стать участником или учредителем религиозной или общественной организации.

Предусматривается создание реестра мигрантов, находящихся в режиме высылки. Его оператором станет МВД.

Доступ к реестру предоставляется бесплатно, иностранный гражданин считается уведомленным о внесении сведений о нем со дня их размещения на официальном сайте МВД.

Контроль для мигрантов, находящихся в высылке

Органы внутренних дел будут вправе получать от банков сведения о счетах граждан, находящихся в режиме высылки. МВД сможет иметь доступ в помещения, в которых находится контролируемое лицо, а также следить за ними по геолокации.

Предусматривается, что подлежащие административному выдворению иностранные граждане помещаются в специально отведенные помещения органов безопасности либо в специальные учреждения и содержатся в них до исполнения решения об административном выдворении за пределы России.

Если власти примут решение о нежелательности пребывания в стране несовершеннолетнего, то аналогичное решение будет принято в отношении его законного представителя.

Проход через границу по истекшему паспорту

Кроме того, для иностранных граждан закрепляется возможность пересечения границы по удостоверению личности с истекшим сроком годности либо с техническими неисправностями - документ должен позволять идентифицировать личность.

Пограничные органы будут контролировать не только въезжающих, в том числе лиц, ищущих убежище, но и выезжающих, а также путешествующих транзитом.

Кроме того, закон сокращает срок временного пребывания в России по безвизу до 90 суток в течение одного года.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования, за исключением положения о сокращении безвизового пребывания - оно вступит в силу с 1 января 2025 года.

Источник: РИА новости