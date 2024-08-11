Обзор экономических показателей Кыргызстана за январь-июль 2024 года

Результаты социально-экономического развития Кыргызской Республики за январь-июль 2024 года показывают устойчивый экономический рост. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, объем валового внутреннего продукта (ВВП) за указанный период составил 677,1 млрд сомов, что на 8,7% больше по сравнению с январем-июлем 2023 года. Основные сектора экономики демонстрируют положительную динамику: строительство увеличилось на 43,3%, услуги - на 8,4%, промышленность - на 1,0%, сельское хозяйство - на 6,6%.

В промышленности объем производства вырос на 0,8% благодаря увеличению объемов производства нефтепродуктов, пищевых продуктов и фармацевтической продукции. При этом наблюдается снижение в производстве основных металлов и добыче полезных ископаемых.

Сельское хозяйство показало рост на 6,6% благодаря увеличению производства продукции растениеводства и животноводства.

Инвестиции в основной капитал составили 98,3 млрд сомов, что на 54,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Основные инвестиции направлены на строительство, добычу полезных ископаемых и энергетику.

Сектор услуг вырос на 10%, достигнув 546 млрд сомов, что поддерживается увеличением денежных переводов и номинальных заработных плат.

Инфляция замедлилась до 2,3% с начала года, при этом цены на продукты питания и услуги изменились незначительно. Среднемесячная заработная плата составила 35 298 сомов, увеличившись на 10,6%.

Внешнеэкономическая деятельность показала рост товарооборота на 9,4%, при этом импорт увеличился на 12,4%, а экспорт снизился на 3,2%. Основные экспортные товары включают черные металлы и золото, импортируемые товары - нефтепродукты и оборудование. Взаимная торговля с ЕАЭС уменьшилась на 9,3%.