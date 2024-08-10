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Президент КР выразил соболезнования Бразилии в связи с авиакатастрофой

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Президент Садыр Жапаров сегодня, 10 августа, направил телеграмму с соболезнованиями президенту Федеративной Республики Бразилия Луису Инасиу Лула да Силва в связи с трагическим инцидентом, приведшим к многочисленным жертвам в штате Сан-Паулу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"С глубокой скорбью воспринял весть о трагедии, унесшей жизни людей в результате авиакатастрофы в штате Сан-Паулу. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, разделяю боль утраты. Мы поддерживаем народ Бразилии в этот трудный момент и выражаем солидарность в час великого горя", - говорится в телеграмме.


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URL: https://www.vb.kg/438924
Теги:
авиакатастрофа, соболезнование, Бразилия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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