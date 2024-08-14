Из Казахстана в Кыргызстан предотвращен незаконный ввоз субпродуктов КРС

Инспекторами пограничного ветеринарного контрольного пункта "Ак-Жол" Ветеринарной службы при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана выявлен незаконный ввоз субпродуктов КРС в объеме 1050 кг из Республики Казахстан на территорию Кыргызстана.

В частности, установлено, что груз везли без соблюдений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, а также отсутствует ветеринарных сопроводительных документов. Инспекторами Ветеринарной службы был составлен соответствующий акт возврата, данный груз был возвращен в Республику Казахстан через контрольно-пропускной пункт "Ак-Жол.