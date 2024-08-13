ГКНБ расследует связи Жалила Атамбаева с ОПГ Салимбая Байбатчи

ГКНБ в рамках расследуемого уголовного дела зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем, а также, финансирования деятельности ОПГ, получены сведения в отношении граждан КР – Жалила Атамбаева 1965 г.р. (бывший сотрудник МВД КР, занимал различные руководящие должности, в том числе должность начальника транспортного отдела международного аэропорта города Ош) и "А.С.А.", 1969 г.р.. (депутат 6 созыва ЖК КР, бывший председатель ГТС). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках расследуемого уголовного дела, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, а также финансирования деятельности ОПГ, получил сведения в отношении граждан КР – Атамбаева Жалила 1965 г.р. (бывший сотрудник МВД, занимавший различные руководящие должности, в том числе должность начальника транспортного отдела международного аэропорта города Ош) и А.С.А., 1969 г.р. (депутат 6 созыва ЖК КР, бывший председатель ГТС).

Выявлено, что Атамбаев будучи сотрудником правоохранительных органов КР и занимая высокие должности, незаконным путем завладел значительными финансовыми средствами. После увольнения из органов, занялся бизнесом, где основной сферой деятельности является строительство многоэтажных домов. При этом первоначальный капитал на ведение предпринимательской деятельности был добыт незаконно, о чем свидетельствует привлечение к уголовной ответственности по факту незаконного обогащения в период пребывания последнего на государственной службе.

При этом Жалил Атамбаев преследуя цели по расширению бизнес-империи, установил и поддерживал тесные взаимоотношения с одним из лидеров криминалитета Узбекистана, 1 августа 2024 года объявленным органами ГКНБ КР в розыск – Абдувалиевым Салимом Киргизбаевичем (известным как Салимбай Байбатча), который оказывал поддержку и покровительство и обеспечил благоприятные условия для ведения бизнеса, за что получал щедрое финансирование со стороны кыргызского бизнесмена.

Кроме того, другой фигурант уголовного дела, Атамбаев зная о противоправной деятельности Абдувалиева и его тесных связях с т.н. "вором в законе" Камчы Кольбаевым в период своего пребывания в Узбекистане, всячески оказывал знаки уважения лидеру преступного мира Узбекистана Абдувалиеву, который, в свою очередь, предоставлял покровительство в предпринимательской деятельности, осуществляемой на территории Узбекистана А.С.А.

В настоящее время продолжаются работы по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности транснациональных организованных преступных групп.