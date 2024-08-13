Задержан родственник Эркина Мамбеталиева за рейдерский захват рынка

ГКНБ КР установлена причастность администратора рынка "Береке" к рейдерскому захвату, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в ходе следствия установлено, что ранее задержанный Ы.М., вступив в предварительный сговор с гражданином Д.Ы., который имеет родственные связи с одним из руководителей ОПГ Эркином Мамбеталиевым, путем угроз отобрали у гражданина Н.Ж. рынок "Береке", расположенный на территории ТРК "Дордой".

Указанные лица угрожали физической расправой гражданину Н.Ж., в случае если он продолжит претендовать на рынок или обратиться в правоохранительные органы.

Также, установлено, что часть прибыли от указанного рынка направлялось на поддержку ОПГ и организацию преступной деятельности.

В результате принятых мер, на основе собранных материалов Д.Ы. задержан и заключен под стражу в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к указанным противоправным фактам.