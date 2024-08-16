В Кыргызстане непрерывно ведутся работы для поддержки фермеров

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР проводится комплексная реформаторская работа по поднятию сельского хозяйства на новый уровень, поддержке фермеров, созданию максимально благоприятных условий для населения.

Иными словами, предпринимаются попытки оказать реальную помощь по целому ряду направлений, что положительно скажется на жизни людей и повысит их доходы.

К примеру, особое внимание уделяется производству и экспорту качественной, экологически чистой сельскохозяйственной продукции за счет устранения водной проблемы, строительства мелкотоварных перерабатывающих производств, логистических центров в регионах, поставок семян и зерновых культур для выращивания высокоурожайных культур, повышения продуктивности животноводства.

Так сначала года было восстановлено и очищено 528,8 км хозяйственных каналов. Строительные работы ведутся на 10 магистральных каналах протяженностью 34,05 км.

В целях решения проблемы кормов, улучшения отдаленных и близлежащих пастбищ в них посеяно 94 тысячи 490 тонн семян кормовых трав, создав благоприятные условия для наших граждан, которые держат скот. На протяжении многих лет проводятся работы по искусственному осеменению для улучшения качества поголовья скота, которым на протяжении многих лет пренебрегали. Также в первом квартале 2024 года из стран Европы было импортировано 133 племенных, симментальской и браун-швицкой пород на сумму 23,5 млн сомов.

Активная работа ведется и в области обеспечения фермеров сельскохозяйственной техникой. Для этого министерством выдаются кредиты сроком на 10 лет по ставке 6% годовых в рамках лизинговых проектов.

На сегодняшний день поставлено 647 единиц различной сельскохозяйственной техники на сумму 16,4 миллиарда сомов. В 2024 году было привезено 734 единицы различной сельскохозяйственной техники на сумму 2,8 миллиарда сомов.

По состоянию на 8 августа 2024 года 1 251 фермеру предоставлен льготный кредит на сумму 404 685,0 тыс. сомов, 3 195 508,0 тыс. сомов 7 863 фермеру по категории животноводства. Всего кредиты предоставлены 9 114 лицам на общую сумму 3 600 193,0 тыс. сомов по 2 категориям.

В рамках проводимой Министерством политики по выводу сельского хозяйства на новый уровень в рамках проекта Всемирного банка "Дополнительное финансирование для комплексного повышения производительности молочного сектора" в Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областях искусственно оплодотворено 15 тыс. коров. В трех регионах создано 400 демонстрационных ферм, 30 новых пунктов приема молока, установлено 32 молочных рефрижераторных танкера по 2 и 3 тонны. На основании принятых мер по реализации Проекта развития региональной экономики был открыт Торгово-логистический центр "Ноокат-Алма".

Кроме того, Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проведен ряд мероприятий по экспорту урожая фермеров за рубеж по выгодной цене. В начале июля министерство оказало поддержку фермерам и оказало содействие в экспорте выращенных крестьянами бахчевых культур в крупные города Российской Федерации и Казахстана. Также совместно с мэрией Бишкека Министерство сельского хозяйства определило 23 торговые точки в столице в целях поддержки отечественных фермеров, развития сельского хозяйства и содействия реализации овощей, выращенных фермерами в целях обеспечения продовольственной безопасности. Вместе с тем, приняты оперативные меры в связи со снижением цен на абрикосы в этом году, а сотрудники министерства определили места для реализации Иссык-Кульских абрикосов на рынках Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Сургута, Омска, Новосибирска, Астаны и др. городов

Подробная информация о нем своевременно доводилась до общественности на официальном сайте Министерства, в социальных сетях и через средства массовой информации.