Минприроды оштрафовало мэрию Кара-Куля за мусор на берегу Токтогулки

Джалал-Абадское региональное управление Службы экологического технического надзора Министерства природных ресурсов КР наложило на мэрию города Кара-Куль штраф в размере 23 тысяч сомов. В сети был опубликован видеоролик о неубранном мусорном полигоне в городе Кара-Куль, Джалал-Абадской области. Сообщаем о том, что в марте Министерство направляло уведомление в мэрию города Кара-Куля о принятии соответствующих мер по приведению в соответствие мусорного полигона данного города.

Штраф наложен согласно Постановлению Правительства Кыргызской Республики от 5 августа 2015 года № 559, в соответствии с требованиями положения о "Порядке работы с отходами производства и потребления".

Также, в городе Кок-Жангак инспекторами Джалал-Абадского регионального управления Службы экологического технического надзора с участием комиссии, созданной из представителей местного самоуправления произведен демонтаж производственных объектов на двух приостановленных карьерах.