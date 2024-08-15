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Минприроды оштрафовало мэрию Кара-Куля за мусор на берегу Токтогулки

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Джалал-Абадское региональное управление Службы экологического технического надзора Министерства природных ресурсов КР наложило на мэрию города Кара-Куль штраф в размере 23 тысяч сомов. В сети был опубликован видеоролик о неубранном мусорном полигоне в городе Кара-Куль, Джалал-Абадской области. Сообщаем о том, что в марте Министерство направляло уведомление в мэрию города Кара-Куля о принятии соответствующих мер по приведению в соответствие мусорного полигона данного города.

Штраф наложен согласно Постановлению Правительства Кыргызской Республики от 5 августа 2015 года № 559, в соответствии с требованиями положения о "Порядке работы с отходами производства и потребления".

Также, в городе Кок-Жангак инспекторами Джалал-Абадского регионального управления Службы экологического технического надзора с участием комиссии, созданной из представителей местного самоуправления произведен демонтаж производственных объектов на двух приостановленных карьерах.


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URL: https://www.vb.kg/438990
Теги:
мусор, Токтогульское водохранилище
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