ГНС взыскала 18,6 млрд сомов по налоговым долгам и страховым взносам

Государственная налоговая служба за январь-июль обеспечила поступление 18 млрд 681,1 млн сомов в бюджет республики в рамках мероприятий по снижению задолженности по налогам и страховым взносам. Об этом сообщает преес-служба ведомства.

По ее данным, из этой суммы 17 млрд 198,2 млн сомов было взыскано по налоговой задолженности и 1 млрд 482,9 млн - по страховым взносам.

На 1 августа 2024 года по республике у 253 тысяч 250 субъектов имеется задолженность по налогам и страховым взносам на общую сумму 59,7 млрд сомов.

Отметим, Налоговая служба активно внедряет современные цифровые инструменты для сокращения задолженности, включая улучшение информационной базы, внедрение информационных систем для анализа данных и полезных сервисов для налогоплательщиков.

Одним из таких инструментов является Кабинет налогоплательщика, который позволяет налогоплательщикам получать справки о задолженности, проверять наличие задолженности и оплачивать их.

Ранее ГНС внедрила сервис по отправке извещений о задолженности через кабинет налогоплательщика. С его помощью налогоплательщики, имеющие задолженность, получают извещение об обеспечении исполнения задолженности по налогам, неналоговым доходам и страховым взносам.

Извещение считается врученным через 5 дней с момента отправки, независимо от того, открыл ли налогоплательщик свой "личный кабинет" или нет.

В настоящее время данная электронная услуга стала эффективным инструментом по сокращению налоговой задолженности и улучшила взаимодействие с налогоплательщиками.