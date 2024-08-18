Врачи в Индии объявили забастовку после жестокого убийства их коллеги

Индийская медицинская ассоциация (IMA) объявила о начале суточной забастовки, во время которой не будут проводиться плановые операции и амбулаторный прием пациентов.

Как отмечается в заявлении крупнейшего профсоюза врачей страны, акция призвана привлечь внимание правительства к проблеме их безопасности на рабочем месте и к необходимости наказать виновных в жестоком убийстве врача-стажера в Калькутте (штат Западная Бенгалия).

Общенациональная забастовка началась 17 августа в 06:00 по местному времени. В течение суток в участвующих в акции медицинских учреждениях не будут работать амбулаторные отделения и не будут проводиться плановые операции. При этом врачи продолжат оказывать базовые услуги и помощь в экстренных случаях, например, при травмах.

Тело 31-летней сотрудницы медицинского комплекса в Калькутте со следами насильственной смерти было найдено 9 августа в зале для семинаров этого медучреждения. На теле женщины обнаружили многочисленные ранения и следы от удушения. Сначала полиция заявила о самоубийстве погибшей, однако позже было признано, что стажер была изнасилована и убита фактически на рабочем месте.

На следующий день врачи Калькутты вышли на митинг с требованием скорейшего правосудия над виновными. Акция перекинулась на другие штаты – многотысячные марши протеста в последние дни прошли в Нью-Дели, Калькутте, Мумбаи, Хайдерабаде, Пуне и других городах.

Источник: asiaplustj.info