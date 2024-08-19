Акылбек Жапаров: ВВП на душу населения Кыргызстана достиг 2 тыс. долларов

Народ увидел и ощутил улучшения во всех сферах. Эти "цифры доверия" нашего народа мы должны удержать и наращивать, что требует от нас железной воли, беспрекословной дисциплины, безупречной работы, абсолютной решимости, силы духа и готовности к действиям, которые перевернут ход истории. Сейчас от нас требуется больше, чем просто профессионализм. Нами преодолен исторический рубеж – ВВП страны составил 1 триллион 229 млрд сомов (13 млрд 981 млн долларов), что значительно выше показателей предыдущих лет. Об этом заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе расширенного аппаратного совещания с сотрудниками администрации президента.

Он также добавил, что ВВП на душу населения составил почти 2 тыс. долларов, тогда как в 2020 году он составлял всего 1 230 долларов.

"Строятся тысяча километров дорог и сотнями запускаются школы, закупается специальная техника для дорожников, энергетиков, МЧС и города полноценно обеспечиваются общественным транспортом, по всей республике возводятся аэропорты, страна обеспечена вертолетами и самолетами",- отметил Акылбек Жапаров и добавил, что безусловно, отмеченные достижения смогли стать реальностью благодаря именно фискализации и борьбы с теневой экономикой.

"Реформы, проводимые по фискализации не были хаотичными. Они подкреплялись строго выверенными, научно обоснованными подходами и выработаны практическим опытом фискальных служб",- акцентировал глава кабмина.