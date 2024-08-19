Погода
$ 85.75 - 86.23
€ 93.60 - 94.60

Акылбек Жапаров: ВВП на душу населения Кыргызстана достиг 2 тыс. долларов

124  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Народ увидел и ощутил улучшения во всех сферах. Эти "цифры доверия" нашего народа мы должны удержать и наращивать, что требует от нас железной воли, беспрекословной дисциплины, безупречной работы, абсолютной решимости, силы духа и готовности к действиям, которые перевернут ход истории. Сейчас от нас требуется больше, чем просто профессионализм. Нами преодолен исторический рубеж – ВВП страны составил 1 триллион 229 млрд сомов (13 млрд 981 млн долларов), что значительно выше показателей предыдущих лет. Об этом заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе расширенного аппаратного совещания с сотрудниками администрации президента.

Он также добавил, что ВВП на душу населения составил почти 2 тыс. долларов, тогда как в 2020 году он составлял всего 1 230 долларов.

"Строятся тысяча километров дорог и сотнями запускаются школы, закупается специальная техника для дорожников, энергетиков, МЧС и города полноценно обеспечиваются общественным транспортом, по всей республике возводятся аэропорты, страна обеспечена вертолетами и самолетами",- отметил Акылбек Жапаров и добавил, что безусловно, отмеченные достижения смогли стать реальностью благодаря именно фискализации и борьбы с теневой экономикой.

"Реформы, проводимые по фискализации не были хаотичными. Они подкреплялись строго выверенными, научно обоснованными подходами и выработаны практическим опытом фискальных служб",- акцентировал глава кабмина.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439041
Теги:
Акылбек Жапаров, ВВП, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  