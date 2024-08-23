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В Госдуме России предложили ограничить число детей мигрантов в школах

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- Светлана Лаптева
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В Госдуме РФ предложили ограничить число детей мигрантов, которых можно будет зачислять в классы российских школ, десятью процентами. С соответствующим предложением выступили глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов и его коллега Яна Лантратова. Об этом сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня", в распоряжении которого есть документ, направленный на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Депутаты ссылаются на данные Института институциональных исследований и Института образования НИУ ВШЭ, которые утверждают, что большее число "представителей некоренных этносов" учится в образовательных учреждениях Москвы и области, а также Центральной России. По информации исследователей, число детей мигрантов в классах в этих регионах может достигать 50% при средней заполняемости классов в 30 человек.

Парламентарии напомнили, что согласно законодательству, детям мигрантов не могут отказать в зачислении в школу даже в том случае, если они не владеют русским. При этом авторы инициативы подчеркнули, что из-за этого фактора, а также при наличии в классе большого количества иностранцев, указанная группа не стремится осваивать программу, дети общаются внутри своей этнической общности.

Из-за этого, по утверждению Миронова и Лантратовой, дети мигрантов хуже адаптируются в РФ.

Чтобы подобных ситуаций не возникало, депутаты предложили "рассредоточить" детей, не умеющих говорить по-русски, по разным школам, чтобы доля таких учеников не превышала 10% от учащихся в каждом классе. Также парламентарии выступили с инициативой организации курсов русского языка в учреждениях, где доля обучающихся мигрантов превышает 3%.

Источник: gazeta.ru


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URL: https://www.vb.kg/439082
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