В селе Темир продолжаются работы по ликвидации последствий сошедших селей

В селе Темир Иссык-Кульского района продолжаются работы по ликвидации последствий сошедших селей, сообщает пресс-служба полпреда президента в Иссык-Кульской области.

"Сегодня в селе Темир Иссык-Кульского района продолжаются активные работы по ликвидации последствий, вызванных недавними селями. На месте происшествия находятся полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев, аким района и члены областного штаба гражданской защиты.

Для устранения последствий селей мобилизованы значительные силы и средства. В мероприятиях задействованы 927 человек и 66 единиц специальной техники, включая 3 пожарные машины и 4 авто ассенизатора.

В частности, для ликвидации последствий привлечены:

- 382 спасателя Министерства чрезвычайных ситуаций КР.**

- 13 инженерных машин (3 Хово, 3 трала, 1 манипулятор, 5 экскаваторов (3 гусеничных, 2 колесных), 1 механический погрузчик)

- 8 мотопомп

- 3 пожарные машины

- 545 человек от служб гражданской защиты

- 28 машин (4 самосвала, 6 КамАЗов, 2 погрузчика, 5 малых экскаваторов, 3 экскаватора, 1 трактор Беларус, 3 бульдозера ДТ, 1 грейдер, 3 механизированных погрузчика)

- 25 единиц инженерной техники от предприятия China Road**

- 20 единиц Хово

- 5 погрузчиков.