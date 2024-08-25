В работе 3-го саммита "Голос Глобального Юга" участвовали представители КР

В Индии в виртуальном формате прошел 3-й саммит "Голос Глобального Юга" на тему "Расширение возможностей Глобального Юга для устойчивого будущего". Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл саммит и провел инаугурационную сессию лидеров. За ней последовали 10 министерских сессий. В саммите приняли участие 173 высокопоставленных лица из 123 стран со всего Глобального Юга, в том числе более 20 глав государств и правительств, 34 министра иностранных дел и 118 министров и заместителей министров. В работе саммита участвовали первый заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Медер Исмаилов и начальник управления молодежной политики Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Аскар Шайкидинов.

Эта встреча стала первым саммитом, организованным премьер-министром после формирования нового правительства 9 июня 2024 года. Проведенный в первые 100 дней нового правительства, он стал отражением искренности и приверженности Индии в продвижении коллективного пути развития Глобального Юга. И свидетельствует о приверженности Глобального Юга в укреплении коллективных усилий по решению проблем, с которыми он сталкивается в нынешней международной обстановке.

Саммит также послужил платформой для обсуждения идей и решений Глобального Юга по различным приоритетам развития, включая те, которые касаются финансирования развития, здравоохранения, изменения климата, технологий, управления, энергетики, торговли, расширения прав и возможностей молодежи, цифровой трансформации, развития под руководством женщин, наращивания потенциала и устойчивого развития, ориентированного на человека.

На инаугурационной сессии лидеров лидеры стран высоко оценили инициативу премьер-министра по проведению третьего саммита. Они особенно отметили, как демократическая устойчивость Индии, ее современный подъем и развитие, а также ее приверженность коллективному возвышению человечества стали в значительной степени вдохновляющими для стран Глобального Юга. Они также подчеркнули необходимость для развивающихся стран продолжать взаимодействовать друг с другом и укреплять сотрудничество Юг-Юг. Лидеры также выразили свою признательность за проекты развития, реализуемые Индией в их странах.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что саммит проводится в период большой неопределенности, когда мир сталкивается с негативными последствиями COVID-19, вооруженными конфликтами и проблемами изменения климата, а также продовольственной и энергетической безопасности. Премьер-министр также подчеркнул сохраняющиеся угрозы, которые представляют терроризм, экстремизм и сепаратизм для нашего общества, возникновение новых социальных и экономических проблем, связанных с технологиями, и неспособность глобального управления и финансовых институтов, созданных в прошлом веке, реагировать на вызовы XXI века. Он отметил, что настало время для стран Глобального Юга объединиться и заговорить в один голос, чтобы стать опорой друг для друга в определении своих проблем и приоритетов развития. Премьер-министр также подтвердил приверженность Индии обмену своим опытом и возможностями со странами-партнерами Глобального Юга.

Движимый общим видением Глобального Юга, который полностью достигнет Целей устойчивого развития (ЦУР) и вступит на траекторию быстрого развития после 2030 года, премьер-министр также выдвинул предложение о всеобъемлющем четырехкомпонентном Глобальном договоре о развитии, включающем четыре элемента: торговля для развития, наращивание потенциала для устойчивого роста, обмен технологиями и льготное финансирование, гранты на конкретные проекты.

Премьер-министр также объявил о ряде важных инициатив Индии по продвижению ее партнерства в области развития со странами Глобального Юга, включая фонд в размере 2,5 млн долл. США для стимулирования деятельности по содействию торговле, а также фонд в размере 1 млн долл. США для наращивания потенциала в области торговой политики и торговых переговоров. Индия будет работать над тем, чтобы сделать эффективные дженерики доступными для стран Глобального Юга, поддержать обучение регуляторов лекарственных средств. А также над тем, чтобы поделиться опытом и технологиями в области "натурального земледелия" в сельскохозяйственном секторе. Было отмечено, что Индия вносит вклад в Группу лидеров стимулирования ЦУР для финансирования финансового стресса и развития в странах Глобального Юга.

В этом контексте премьер-министр также подчеркнул, что решения напряженности и конфликтов зависят от справедливого и инклюзивного глобального управления, реформы глобальных институтов, приоритеты которых отдают предпочтение решению проблем Глобального Юга, при этом развитые страны также выполняют свои обязанности и обязательства. Он отметил, что саммит будущего в ООН в следующем месяце может стать важной вехой в этом отношении.

Министры подчеркнули обеспокоенность своих стран по поводу изменения климата, долгового кризиса и медленного роста кредитования, а также необходимость поддержания порядка, основанного на правилах, суверенитета, равенства и взаимного уважения. Министры выявили различные недостатки нынешних институтов глобального управления в их ответе на приоритеты и современные вызовы, с которыми сталкивается Глобальный Юг. А также подняли вопрос о необходимости преодоления цифрового разрыва, поддержки развития инфраструктуры, устойчивой к стихийным бедствиям, и построения инклюзивного, справедливого, представительного международного порядка.

В целом, при участии стран, представляющих более 60% населения мира, саммит подтвердил центральную роль Глобального Юга в нашем коллективном стремлении к будущему, которое будет инклюзивным для всех. Привлекая внимание всего мира к срочным мерам, необходимым для достижения ЦУР к 2030 году, лидеры и министры обсудили пути укрепления развития и экономического сотрудничества между странами Глобального Юга и решения социально-экономических проблем после 2030 года.

Они также выразили уверенность в том, что идеи и передовой опыт, которыми поделились страны-участницы, приведут к более плодотворным обсуждениям на предстоящем саммите будущего, к расширению прав и возможностей Глобального Юга и устойчивому будущему для мира.