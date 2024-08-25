Погода
$ 85.05 - 85.55
€ 94.32 - 95.32

В работе 3-го саммита "Голос Глобального Юга" участвовали представители КР

124  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Индии в виртуальном формате прошел 3-й саммит "Голос Глобального Юга" на тему "Расширение возможностей Глобального Юга для устойчивого будущего". Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл саммит и провел инаугурационную сессию лидеров. За ней последовали 10 министерских сессий. В саммите приняли участие 173 высокопоставленных лица из 123 стран со всего Глобального Юга, в том числе более 20 глав государств и правительств, 34 министра иностранных дел и 118 министров и заместителей министров. В работе саммита участвовали первый заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Медер Исмаилов и начальник управления молодежной политики Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Аскар Шайкидинов.

Эта встреча стала первым саммитом, организованным премьер-министром после формирования нового правительства 9 июня 2024 года. Проведенный в первые 100 дней нового правительства, он стал отражением искренности и приверженности Индии в продвижении коллективного пути развития Глобального Юга. И свидетельствует о приверженности Глобального Юга в укреплении коллективных усилий по решению проблем, с которыми он сталкивается в нынешней международной обстановке.

Саммит также послужил платформой для обсуждения идей и решений Глобального Юга по различным приоритетам развития, включая те, которые касаются финансирования развития, здравоохранения, изменения климата, технологий, управления, энергетики, торговли, расширения прав и возможностей молодежи, цифровой трансформации, развития под руководством женщин, наращивания потенциала и устойчивого развития, ориентированного на человека.

На инаугурационной сессии лидеров лидеры стран высоко оценили инициативу премьер-министра по проведению третьего саммита. Они особенно отметили, как демократическая устойчивость Индии, ее современный подъем и развитие, а также ее приверженность коллективному возвышению человечества стали в значительной степени вдохновляющими для стран Глобального Юга. Они также подчеркнули необходимость для развивающихся стран продолжать взаимодействовать друг с другом и укреплять сотрудничество Юг-Юг. Лидеры также выразили свою признательность за проекты развития, реализуемые Индией в их странах.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что саммит проводится в период большой неопределенности, когда мир сталкивается с негативными последствиями COVID-19, вооруженными конфликтами и проблемами изменения климата, а также продовольственной и энергетической безопасности. Премьер-министр также подчеркнул сохраняющиеся угрозы, которые представляют терроризм, экстремизм и сепаратизм для нашего общества, возникновение новых социальных и экономических проблем, связанных с технологиями, и неспособность глобального управления и финансовых институтов, созданных в прошлом веке, реагировать на вызовы XXI века. Он отметил, что настало время для стран Глобального Юга объединиться и заговорить в один голос, чтобы стать опорой друг для друга в определении своих проблем и приоритетов развития. Премьер-министр также подтвердил приверженность Индии обмену своим опытом и возможностями со странами-партнерами Глобального Юга.

Движимый общим видением Глобального Юга, который полностью достигнет Целей устойчивого развития (ЦУР) и вступит на траекторию быстрого развития после 2030 года, премьер-министр также выдвинул предложение о всеобъемлющем четырехкомпонентном Глобальном договоре о развитии, включающем четыре элемента: торговля для развития, наращивание потенциала для устойчивого роста, обмен технологиями и льготное финансирование, гранты на конкретные проекты.

Премьер-министр также объявил о ряде важных инициатив Индии по продвижению ее партнерства в области развития со странами Глобального Юга, включая фонд в размере 2,5 млн долл. США для стимулирования деятельности по содействию торговле, а также фонд в размере 1 млн долл. США для наращивания потенциала в области торговой политики и торговых переговоров. Индия будет работать над тем, чтобы сделать эффективные дженерики доступными для стран Глобального Юга, поддержать обучение регуляторов лекарственных средств. А также над тем, чтобы поделиться опытом и технологиями в области "натурального земледелия" в сельскохозяйственном секторе. Было отмечено, что Индия вносит вклад в Группу лидеров стимулирования ЦУР для финансирования финансового стресса и развития в странах Глобального Юга.

В этом контексте премьер-министр также подчеркнул, что решения напряженности и конфликтов зависят от справедливого и инклюзивного глобального управления, реформы глобальных институтов, приоритеты которых отдают предпочтение решению проблем Глобального Юга, при этом развитые страны также выполняют свои обязанности и обязательства. Он отметил, что саммит будущего в ООН в следующем месяце может стать важной вехой в этом отношении.

Министры подчеркнули обеспокоенность своих стран по поводу изменения климата, долгового кризиса и медленного роста кредитования, а также необходимость поддержания порядка, основанного на правилах, суверенитета, равенства и взаимного уважения. Министры выявили различные недостатки нынешних институтов глобального управления в их ответе на приоритеты и современные вызовы, с которыми сталкивается Глобальный Юг. А также подняли вопрос о необходимости преодоления цифрового разрыва, поддержки развития инфраструктуры, устойчивой к стихийным бедствиям, и построения инклюзивного, справедливого, представительного международного порядка.

В целом, при участии стран, представляющих более 60% населения мира, саммит подтвердил центральную роль Глобального Юга в нашем коллективном стремлении к будущему, которое будет инклюзивным для всех. Привлекая внимание всего мира к срочным мерам, необходимым для достижения ЦУР к 2030 году, лидеры и министры обсудили пути укрепления развития и экономического сотрудничества между странами Глобального Юга и решения социально-экономических проблем после 2030 года.

Они также выразили уверенность в том, что идеи и передовой опыт, которыми поделились страны-участницы, приведут к более плодотворным обсуждениям на предстоящем саммите будущего, к расширению прав и возможностей Глобального Юга и устойчивому будущему для мира.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439127
Теги:
Индия, саммит, стратегия развития, экономика, премьер-министр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  