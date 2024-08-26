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Даурбек Сакыев: МЧС предупреждало об опасности прорыва озера Зындан

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Директор департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Даурбек Сакыев в информагентстве Кабар рассказал что МЧС предупреждали местные власти об опасности порыва горного озера Зындан - предоставляли письма-предупреждения, что можно проверить по документообороту ведомства. Чиновник таким образом опроверг информацию некоторых СМИ, что МЧС не оповестило людей заранее, а потому пришлось в экстренной ситуации принимать меры по эвакуации.

Даурбек Сакыев рассказал, что в Кыргызстане более 2 тысяч различных озер, из которых 368 считаются подверженными прорыву, и в этом году были обследованы 65 из них, относящиеся к 1-й и 2-й категорий опасности.

"Ежегодно с конца июля и начала августа в период интенсивного таяния ледников и наполнения озер сотрудники Департамента мониторинга, прогнозирования Чрезвычайных ситуаций проводят работы по изучению состояния высокогорных прорывоопасных озер на территории республики, включая наземные обследования. В том числе, мониторинговое наземное обследование проводилось и на озере Зындан-западное", - отметил он.

Директор департамента пояснил, что высокогорные озёра очень динамичные объекты и необходимо учитывать множество факторов – наличие или отсутствие подземных каналов стока, состояние плотины и наличие на ней просадок. В связи с чем, озеро в течение одного сезона может менять категорию прорывоопасности.

"Мониторинг высокогорных озер проводится тремя методами: дистанционным, аэровизуальным и наземным. Наземные наблюдения на озере Зындан проводились в 2024 году несколько раз, в том числе с применением БПЛА", - сказал он.

Также он добавил, что по результатам обследований были выданы заключения районным отделам МЧС и органам местного самоуправления с рекомендациями о необходимости вести детальный мониторинг по озеру Зындан. Также, по его словам, были посчитаны зоны возможного затопления, рассчитанные на текущий объем озера в случае его прорыва.

"В результате проведенных наблюдений по космоснимкам с 12 по 19 августа сотрудники выявили опасную тенденцию - площадь озера начала уменьшатся, что указывало на открытие каналов стока и начала дренажа. В связи с этим МЧС выдало повторное предупреждение органам местного самоуправления о сохранившейся угрозе прорыва на вторую декаду августа с учетом происходящих изменений.

Все предписания и письменные оповещения об озере Зындан-Западное (И-167) имеют подтверждение с датами и официальными подписями, а также их можно отследить через Систему электронного документооборота (СЭД)", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/439161
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