Фавориты и темные лошадки Бундеслиги 2024/25: Что ждать от нового сезона?

Чемпионат Германии по футболу сезона 2024/25 стартовал 23 августа 2024 года, предлагая болельщикам множество захватывающих матчей и интригующих сюрпризов. Для любителей спортивных прогнозов и тех, кто хочет быть в курсе всех событий, сайт 1win предоставляет актуальные новости, аналитику и возможность заключить пари на самые важные турниры. Этот сезон обещает быть насыщенным и полным интриг, учитывая изменения, произошедшие в клубах и их составах.

Фавориты турнира

Байер Леверкузен – действующий чемпион, который в прошлом сезоне завоевал свой первый титул, завершив сезон без поражений. Под руководством Хаби Алонсо команда будет стремиться повторить успех и защитить титул, несмотря на давление со стороны сильных соперников. Бавария Мюнхен – после неожиданного третьего места в прошлом сезоне, клуб предпринял серьезные шаги для возвращения на вершину. Под руководством нового тренера Винсента Компани команда пополнилась молодыми талантами, такими как Михаэль Олисе и Жоау Паллинья, которые были подписаны за внушительные суммы. Боруссия Дортмунд – несмотря на потерю Марко Ройса и тренера Эдина Терзича, команда остается сильным конкурентом. Под руководством нового тренера Нури Шахина они стремятся к успеху, и подписание Серу Гирасси из Штутгарта должно усилить их нападение.

Темные лошадки

РБ Лейпциг – команда, завершившая прошлый сезон на четвертом месте, всегда опасный претендент на высокие позиции. Под руководством Марко Розе они будут стараться улучшить свои результаты и, возможно, даже побороться за титул, если лидеры оступятся. Штутгарт – в прошлом сезоне команда удивила многих, завершив чемпионат на втором месте. В новом сезоне они будут стремиться к повторению успеха и борьбе за место в пятерке.

Новички

Санкт-Паули – возвращаются в Бундеслигу спустя 13 лет отсутствия. Однако команда столкнулась с изменениями в тренерском штабе, что может повлиять на их стабильность в высшем дивизионе. Хольштейн-Киль – вернулся в элиту немецкого футбола после 60 лет. Команда заменяет 1. ФК Кёльн и Дармштадт 98, которые вылетели из Бундеслиги.

Основные трансферы

Бундеслига стала свидетелем значительных изменений в составах команд. Известные футболисты, такие как Марко Ройс (Боруссия Дортмунд) и тренер Кристиан Штрайх (Фрайбург), покинули свои клубы. В то же время в Бундеслигу прибыли такие игроки, как Михаэль Олисе (Бавария), который пришел из Кристал Пэлас за 53 миллиона евро, и Жоау Паллинья, подписанный за 51 миллион евро из Фулхэма.

Этот сезон обещает быть насыщенным и непредсказуемым, с ожесточенной борьбой за титул и места в еврокубках. Болельщики и энтузиасты спортивных прогнозов могут следить за всеми обновлениями и анализами на сайте 1win, чтобы оставаться в курсе всех событий и принимать обоснованные решения при составлении своих прогнозов.