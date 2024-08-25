LCI: Павел Дуров задержан во Франции

В парижском аэропорту Ле Бурже задержан основатель Telegram Павел Дуров, сообщил телеканал TF1/LCI. Бизнесмена, у которого есть французское гражданство, поместили под стражу. Следствие, по данным телеканала, считает, что Павел Дуров способствовал совершению преступлений из-за отсутствия модерации в Telegram и недостаточного сотрудничества мессенджера с властями, сообщает Коммерсантъ.

39-летний предприниматель был арестован на выходе из своего частного самолета вечером в субботу, 24 августа. Как утверждается, он прибыл из Азербайджана, его сопровождали телохранитель и женщина. По данным TF1/LCI, ему могут выдвинуть обвинения в терроризме, наркотрафике, мошенничестве, отмывании денег, скупке краденного, а также в преступлениях, связанных с "педокриминальным контентом".

Запрос на розыск выдало управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Господин Дуров задержан в рамках предварительного расследования. Распоряжение о задержании действовало только на французской территории.

По данным TF1/LCI, французское следствие считает, что в стране осложняется борьба против против наркоторговли, отмывания денег, мошенничества и других правонарушений из-за отсутствия модерации в Telegram и из-за недостаточного сотрудничества мессенджера с властями. Отмечается, что господин Дуров знал, что он "персона нон грата" во Франции, поэтому мало путешествовал по Европе и избегал стран, где "Telegram находился под наблюдением". В последнее время он бывал "Эмиратах, странах бывшего СССР и в Южной Америке". "Сегодня вечером он совершил ошибку. Мы не знаем, почему… Был ли этот полет просто этапом? В любом случае, он под замком!", - сообщил TF1/LCI источник, близкий к расследованию.

"Павел Дуров окажется в предварительном заключении, это точно", - прокомментировал следователь TF1/LCI. "На своей платформе он допустил совершение бесчисленных правонарушений и преступлений, в отношении которых он не делал ничего, чтобы их ограничивать или сотрудничать с правоохранителями", - сказал источник, близкий к делу.

Как считает телеканал, нет сомнений, что Павел Дуров после предъявления обвинений будет находиться в заключении, потому что у него есть "значительные возможности для побега, и все его гарантии вряд ли убедят судей его отпустить на время разбирательства".

Павел Дуров родился и получил образование в Санкт-Петербурге. У него есть гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китса и Невиса. Сооснователь соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram. Покинул Россию в 2014 году. Занимает восьмое место в рейтинге Forbes богатейших россиян ($15,5 млрд).