Как развивается проект сверхскоростного поезда в Китае

В Китае успешно прошли испытания поезда-аналога проекта Hyperloop Илона Маска. Как передает агентство "Синьхуа", сверхскоростной пассажирский состав в вакуумной трубе на двухкилометровом отрезке разогнался до 1000 км/ч. Это быстрее гражданских самолетов. Такой поезд называются маглев: состав не соприкасается с поверхностью железной дороги, а левитирует за счет мощных магнитов в нем самом и в рельсе. Заявлено, что во время тестов опытный образец оказался устойчив и смог безопасно остановиться на непрямой траектории, пишет Коммерсантъ.

Подобный проект также запускал Илон Маск. Его Hyperloop должен был соединить Лос-Анджелес и Сан-Франциско, но, как писал Bloomberg, в конце 2023-го стартап закрылся. В случае Китая у маглев-поезда перспектив больше, считает основатель компании Ultra Motors Андрей Зиновьев: "В целом технология использования так называемых магнитных подушек для движения поезда представляется довольно перспективной, особенно вкупе с так называемым низким вакуумом, который применили китайцы. Труба, в которой идет поезд, практически не содержит воздуха, что очевидно снижает или обнуляет его сопротивление и позволяет с меньшими затратами энергии двигаться вперед. Дополнительным следствием этого является то, что подвижной состав теперь более легкий и, соответственно, более дешевый.

Преимуществом является и возможность разгонять поезда гораздо больше чем до 1000 км/ч. Китайцы обещают 4000 км/ч. И если это произойдет, то никакой самолет с этим потягаться не сможет, особенно учитывая, что в условиях вакуума не будет никакой тряски и шума.

Вместе с тем такие проекты могут сталкиваться с технологическими сложностями и трудностями, связанными с безопасностью. Так, по большей части из-за регуляторных вопросов не пришел к успеху стартап Hyperloop Илона Маска. В теории подобный проект можно построить без государственного финансирования, но вот осуществить его без содействия властей представляется практически невозможным".

Какими бывают поезда для высокоскоростных магистралей

Сверхскоростной левитирующий состав китайские власти собираются развернуть на пригородных маршрутах в мегаполисах. Также заявляется, что он может сократить время на маршруте Пекин-Шанхай до полутора часов. Расстояние между городами - около 1300 км. Это интересно технологически, но в ближайшем будущем конкурировать с авиацией маглев-поезда не смогут, уверен профессор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин: "Эксперименты в разных странах в этой сфере идут последние лет 30, и в Китае они были. И вот довольно любопытная штука: там шла гонка за рекордами, когда-то аналогичная наблюдалась и в автомобильном спорте. Например, кто в соленом озере разгонит машину до большей скорости. То есть это такие полуспортивные новости.

Если говорить о технологической стороне дела, то более или менее понятно, что в ближайшие годы вполне традиционный high speed rail в обособленных рельсовых конструкциях будет означать поезда, которые идут со скоростью 350 км/ч и более. Этого много, в том числе в Китае. У нас пока ничего нет такого, а в КНР этого добра более чем на 40 тыс. км. В Европе подобного полно. Такие поезда пошли в широкую эксплуатацию.

Что касается маглева, то пока это некоторые эксперименты. С эксплуатационный, транспортный точки зрения я не вижу перспектив.

На них предел 900-1000 км/ч - очень вероятная штука. На большее расстояние все равно самолетами надо летать. Хотя опытных образцов в мире не так мало, в том числе в Китае, перспектив коммерческой эксплуатации я просто не вижу".

В 2022 году в Китае для высокоскоростных левитирующих поездов построили подвесную тестовую ветку, но на тот момент без вакуумной трубы. Ее протяженность - 800 м. Первый в мире коммерческий маглев появился в 1980-х в британском Бирмингеме, он соединял аэропорт с одной из станций внутри города.