Акылбек Жапаров посетил новые казармы военного института КР

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров посетил новую казарму для личного состава курсантов Военного института.

Акылбек Жапаров отметил важность современных условий для подготовки квалифицированных специалистов, способных эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности страны. Он подчеркнул, что создание комфортной учебной среды является приоритетом государственной политики в области обороны.

"Казарма – не просто здание. Это место, где формируется дух патриотизма, дисциплины и профессионализма. Мы должны обеспечить нашим курсантам все необходимые условия для их обучения и службы", – сказал Акылбек Жапаров.

Министр обороны Бактыбек Бекболотов добавил, что новая казарма, рассчитанная на 416 человек оборудована всем необходимым для комфортного проживания и учебы курсантов.

На ее строительство из республиканского бюджета было выделено 261 млн сомов.

Посещение казармы завершилась экскурсионным обходом здания.