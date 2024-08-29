Исламский банк развития привлекут для кредитования лизинга сельхозтехники

В мае 2024 года в Кыргызскую Республику прибыла миссия Программы Исламского банка развития (ИБР) по линии финансирования развитии механизации сельского хозяйства Кыргызской Республики и состоялась встреча делегации миссии с руководством Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и представителями ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк".

На встрече был обсужден проект заявки привлечения инвестиционного кредита из средств Исламского банка развития (ИБР) в сумме 45,0 млн. долларов США для приобретения в лизинг сельскохозяйственной и специальной техники, машин и оборудования для перерабатывающих предприятий Кыргызской Республики. Обсуждены вопросы по реализации проекта, сроки, основные этапы, обзор предыдущих аналогичных проектов, позитивные и возможные отрицательные моменты при реализации проекта, результаты и мониторинг проекта.

Также представители миссии встретились с представителями финансовых организаций и банковского сектора. В настоящее время данный проект готовиться для рассмотрения Совета Кабинета Министров Кыргызской Республики по фискальной и инвестиционной политике, который состоится в сентябре месяца текущего года.