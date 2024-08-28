Погода
$ 85.00 - 85.45
€ 94.32 - 95.32

Новый посол Франции Николя Фай вручил копии верительных грамот в МИД КР

102  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новый посол Французской Республики в Кыргызской Республике Николя Фай вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Айбеку Молдогазиеву.

В ходе встречи заместитель министра Айбек Молдогазиев поздравил Николя Фая с назначением на пост посла Франции в Кыргызстане и выразил уверенность, что его работа на этом посту будет способствовать дальнейшему развитию кыргызско-французских отношений.

В свою очередь посол Николя Фай выразил благодарность и отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами и углубления взаимовыгодных отношений.

В рамках встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества, а также обсудили планируемые визиты на высшем уровне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439216
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  