Новый посол Франции Николя Фай вручил копии верительных грамот в МИД КР

Новый посол Французской Республики в Кыргызской Республике Николя Фай вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Айбеку Молдогазиеву.

В ходе встречи заместитель министра Айбек Молдогазиев поздравил Николя Фая с назначением на пост посла Франции в Кыргызстане и выразил уверенность, что его работа на этом посту будет способствовать дальнейшему развитию кыргызско-французских отношений.

В свою очередь посол Николя Фай выразил благодарность и отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами и углубления взаимовыгодных отношений.

В рамках встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества, а также обсудили планируемые визиты на высшем уровне.