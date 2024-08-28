В Отуз-Адыре парни оскорбили девушку. Милиция приняла меры

27 августа в одной из социальных сетей распространен видеоролик, где парни проходящие мимо заигрывали и оскорбляли девушку. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что инцидент произошел 25 августа в Отуз-Адырском селе Кара-Суйского района, У уулу С. 1993 года рождения и К.Э. 1993 года рождения, которые доставлены в Следственную службу.

Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации Кара-Суйского района и начата до следственная проверка.

Установлено, что они поссорившись с потерпевшей девушкой и оскорбили ее нецензурными словами, но позже извинились.

Согласно данному инциденту установлены жители Узгенского района А уулу Б., У.А., Т.С., У.Р., Т.У., и К.Э., и доставлены в Следственную службу для выяснения всех обстоятельств.

По результатам проверки будет принято решение в рамках закона.