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В Отуз-Адыре парни оскорбили девушку. Милиция приняла меры

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- Бермет Таалайбекова
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27 августа в одной из социальных сетей распространен видеоролик, где парни проходящие мимо заигрывали и оскорбляли девушку. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что инцидент произошел 25 августа в Отуз-Адырском селе Кара-Суйского района, У уулу С. 1993 года рождения и К.Э. 1993 года рождения, которые доставлены в Следственную службу.

Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации Кара-Суйского района и начата до следственная проверка.

Установлено, что они поссорившись с потерпевшей девушкой и оскорбили ее нецензурными словами, но позже извинились.

Согласно данному инциденту установлены жители Узгенского района А уулу Б., У.А., Т.С., У.Р., Т.У., и К.Э., и доставлены в Следственную службу для выяснения всех обстоятельств.

По результатам проверки будет принято решение в рамках закона.


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URL: https://www.vb.kg/439229
Теги:
Кара-Суйский район, Ошская область, милиция, МВД
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