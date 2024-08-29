"Страна может треснуть". Медведев высказался о мигрантах в России

Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев высказался о миграционной политике. Он считает, что мигранты должны жить по российским правилам, правильно себя вести и не навязывать свои порядки, передает СМИ.

Об этом он заявил на встрече с участниками СВО – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня.

По словам Медведева, миграционная политика очень тонкая и сложная вещь и проблемы в этой сфере есть и на Западе, и в России. Он также отметил, что опыт западных стран показал, "что вообще может произойти со страной, если этим не заниматься в угоду каким-то либеральным ценностям, страна может просто треснуть".

Заместитель председателя Совета безопасности также заметил, что простого решения миграционного вопроса быть не может, так как страна должна иметь разные трудовые ресурсы.

"С другой стороны, все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам. Они должны чувствовать себя частью страны. Если они приехали к нам, то они должны понимать нашу историю, они должны владеть языком, как, собственно, и в других странах. Они должны правильно себя вести, они не должны навязывать нам никакие порядки", - подчеркнул Медведев.

Он также считает, что мигрантам не надо давать "испытательного срока".

"Нужно просто тогда моментально от них избавляться, а не какие-то испытательные сроки им давать, - сказал Медведев. - Это, кстати, тоже практика и других стран".