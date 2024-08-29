Кыргызстанец отрекся от криминальной идеологии в пользу президента

В Кыргызстане задержан сторонник объявленного в розыск лидера ОПГ Узбекистанаа Абдувалиева Салимбая ("Салим-бойвоча"), гражданин КР М.М.М. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный является уроженцем и жителем города Кызыл-Кия Баткенской области. По данным следствия, он был вовлечен в криминальную деятельность объявленного в розыск со стороны ГКНБ КР лидера ОПГ Абдувалиева Салимбая (так называемого "Салим-бойвоча").

Задержанный оказывал выражения почтительности, а также замечен на совместном фотографии вместе с ранее задержанным З.Э.Т. за связь с Салимбаем Абдувалиевым в городе Ташкент.

Для проведения следственных мероприятий, а также выяснения обстоятельств фактов встречи с лидером ОПГ Узбекистана, задержанный доставлен в ГКНБ, где в результате проведенных соответствующих следственных мероприятий М.М.М. отрекся от криминальной идеологии, отметив, что поддерживает политику президента Кыргызской Республики в борьбе с криминальными структурами.